Акция "Линия памяти" в Москве (фоторепортаж)

22 июня - одна из самых печальных дат в истории всех бывших республик Советского Союза - начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погибших, замученных, умерших в тылу. Великая жертва, которую принесли народы СССР, навсегда останется в памяти всего человечества. День памяти скорби - общий для миллионов людей, которые сегодня разделены межгосударственными границами.

В Москве на Крымской набережной 21 июня вечером зажгли 1418 свечей, соответствующих числу дней Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит в рамках акции "Линия памяти", во время которой любой желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. На площадке присутствуют "хранители огня" в военной форме, которые рассказывают посетителям о тяжелых военных временах. На бордюре вдоль набережной установлены свечи, а также красные листы отрывного календаря, на них белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Свечи будут гореть сегодня весь день.