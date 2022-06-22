Кафедра персидского языка может появиться на базе чеченского вуза

22 июн. 11:35

Иран планирует открыть на базе Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова кафедру персидского языка, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали после посещения чеченского вуза.

По его словам, стороны намерены развивать как экономическое, так и гуманитарное сотрудничество. "Одно из направлений – это, конечно, изучение иностранных языков. Договорились, что могли бы здесь развивать персидский язык и чтобы это была одна из специальностей. Мы готовы направлять преподавателей", - сказал он, передает ТАСС.