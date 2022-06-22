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Кафедра персидского языка может появиться на базе чеченского вуза

Кафедра персидского языка может появиться на базе чеченского вуза

Иран планирует открыть на базе Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова кафедру персидского языка, сообщил  посол исламской республики в России Казем Джалали после посещения чеченского вуза.

По его словам, стороны намерены развивать как экономическое, так и гуманитарное сотрудничество. "Одно из направлений – это, конечно, изучение иностранных языков. Договорились, что могли бы здесь развивать персидский язык и чтобы это была одна из специальностей. Мы готовы направлять преподавателей", - сказал он, передает ТАСС.

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