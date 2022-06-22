Лавров начинает рабочий визит в Тегеран

22 июн. 11:18

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня начнет рабочий визит в Тегеран, где пробудет до 23 июня. В иранской столице он планирует обсудить с иранскими коллегами ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и Украину.

"С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Далее дипломат отметила, что также будут обсуждаться ситуация в Сирии, на Украине, в Йемене и Афганистане. Стороны, кроме того, рассмотрят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.