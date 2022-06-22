В Парке Победы в Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной

22 июн. 11:15

Сегодня, 22 июня, ровно в четыре часа утра сотрудники представительства Россотрудничества в Армении и представители ряда организаций зажгли лампады, возложили венки и цветы к Вечному огню в Парке Победы в Ереване.

"Наверно, тогда, в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, была такая же темная ночь, как сегодня в Парке Победы, а Ереван спал", - говорится в публикации Россотрудничества в соцсети, передает Sputnik Армения.

В церемонии памяти приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Армении, Погрануправления, Объединения ветеранов, представители Российско-армянского союза молодежи, Отдельного округа в Армении "Всевеликое войско Донское", а также дети клуба "Юный друг пограничника".

Напомним, сегодня, 22 июня 2022 года, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби.