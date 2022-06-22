Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан в июле

22 июн. 10:59

В июле еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон планирует посетить Азербайджан, об этом она рассказала на бизнес-форуме Инициативы трех морей на тему "Создание сбалансированного и устойчивого энергетического сектора в регионе трех морей" в Риге.

По ее словам, Энергетическая платформа ЕС является одним из ключевых движущих усилий Евросоюза по диверсификации, она позволяет эффективнее работать с партнерами по поставкам газа.

"Что касается контактов с международными партнерами, то мы достаточно продвинулись в переговорах с Соединенными Штатами, а также с Норвегией. На прошлой неделе я была в Каире, где мы подписали меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем. Я также посещу Азербайджан в июле", - сообщила Симсон.

Она добавила, что ведутся интенсивные контакты ЕС с Канадой, Катаром, Алжиром.

Ранее сообщалось, что ЕС и Азербайджан ведут активный диалог по увеличению объемов поставок газа на фоне энергетического кризиса.