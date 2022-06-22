Донским огнеборцам удалось оперативно локализовать пожар на НПЗ

22 июн. 10:56

Донские пожарные локализовали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, - сообщил представитель ГУМЧС по региону.

"В 10:12 мск пожар локализован на 50 квадратных метрах", - рассказал он, добавив: пострадавших нет, передает РИА Новости.

Возгорание на данный момент тушат 30 человек и 14 единиц техники МЧС.

Напомним, Новошахтинский завод нефтепродуктов, введенный в эксплуатацию в 2009 году, является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России – он перерабатывает до 7,5 млн т нефти в год.