Доллар стремится к 50 рублям

22 июн. 10:45

Торги на Мосбирже открылись укреплением рубля, курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.

В начале валютных торгов доллар опускался ниже 53 рублей. На 10:27 мск доллар в моменте показал снижение до 52,96 рубля. Затем валюта чуть отыграла, вернувшись к 53,8 рубля.

Курс евро на бирже в среду утром также снижается, минимальная цена составила 55,27 рубля, впервые опустившись ниже 56 рублей с мая 2015 года. Сейчас евро торгуется на уровне 56,2 рубля.

Индекс Мосбиржи составил 2344,55 пунктов - минус 0,64%, индекс РТС вырос на 0,91%, до 1391,83 пунктов.