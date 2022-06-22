Власти Мармариса намерены взять природный пожар под контроль в течение дня

22 июн. 10:21

Мэр города Мармарис Мехмет Окай сообщил о том, что пожарные намерены взять под контроль возгорание, которое началось в районе курорта на побережье Эгейского моря в течение дня.

"Думаем, что возьмем под контроль пожар в течение сегодняшнего дня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пожар в районе популярного турецкого курорта возник во вторник вечером и изначально охватил 200 га. В настоящее время огонь распространился на площади в 250 га, в основном в районе питомника эндемичных деревьев, растений и птиц, напоминает ТАСС.

Тушение огня осложняется рельефом и погодными условиями.