Байден: будет вторая пандемия, нужно больше денег

22 июн. 10:09

Президент США Джо Байден заявил, что грядет новая пандемия, на которую потребуются дополнительные средства из бюджета.

Журналисты спросили Байдена о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.

"Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", - заявил он на брифинге в Белом Доме.

Напомним, в США жертвами коронавируса стали свыше 1 млн человек, в стране подтверждено почти 86,5 млн случаев заболевания.