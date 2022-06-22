Чечня и Иран расширят социально-экономическое взаимодействие

22 июн. 10:01

Власти Чечни разработают дорожную карту по взаимодействию с Ираном в сферах сельского хозяйства, промышленности и туризма, сообщил журналистам премьер-министр Чечни Муслим Хучиев по итогам встречи посла Ирана Казем Джалали с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"Те сферы экономики, которые представляют взаимный интерес для Чеченской Республики и Ирана, это, безусловно, сельское хозяйство, строительство, промышленность, туризм, культура и научная сфера", - уточнил Хучиев.

Казем Джалали, в свою очередь, отметил, что иранская сторона также заинтересована в налаживании взаимовыгодных отношений с Чечней.