Санаторий в Геленджике брал плату за мытье рук пока не вмешалась Собчак

22 июн. 9:58

Отдыхающих в санатории «Голубая бухта» в Геленджике возмутил сервис, согласно которому за то, чтобы вымыть руки, нужно заплатить 10 рублей.

Фотография советующего чека из санатория разлетелась по соцсетям. Услуга "мытье рук, овощей и фруктов" на пляже санатория оценена в десять рублей.

"В общественных местах отхожее место должно быть муниципальным и бесплатным", - напоминают туристы.

Другие отдыхающие негодуют - раз турсезон в разгаре, то "продают любую услугу".

"Аренда места дорогая, плюс налоги, плюс зарплата работникам, это и есть ориентиры ценовой политики", - объясняют логику санатория некоторые россияне.

Ксения Собчак также не осталась в стороне, она опубликовала снимок чека в своем телеграм-канале. "В зоне пляжа медицинского санатория "Голубая бухта", согласно прайсу, мытье рук, фруктов и овощей стоит 10 рублей. Видимо в регионе совсем плохи дела с водоснабжением", - написала она.

Также она сообщила, что в "Голубой бухте" заявили, что не в курсе о таких услугах. Строчка про платное мытье рук оперативно была удалена с сайта санатория.