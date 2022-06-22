СМИ: Байден решил на время отменить топливный налог

22 июн. 9:53

Президент США Джо Байден решил на время упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, - пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев. Планируется, что сегодня президент США выступит с речью, посвященной ситуации с ценами на бензин в стране. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 л) топлива, должен одобрить Конгресс, так что подобный шаг Байдена выглядит "в большей степени символическим", - отмечает издание, передает ТАСС.

Проблему усугубляет то, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога: законодатели сомневаются, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.

Напомним, сейчас средняя стоимость галлона бензина марки Regular (аналог российского АИ-92) составляет $4,968, тогда как в конце января 2021 года бензин в стране стоил $2,39 за галлон.