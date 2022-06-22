Инфляция в Британии обновила 40-летний максимум

22 июн. 9:41

Уровень инфляции в Великобритании по итогам мая увеличился до 9,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет, говорится в отчете Национальной статистической службой Соединенного Королевства.

Уточняется, что инфляция во многом была вызвана повышением в стране верхнего предела цен на электроэнергию и роста стоимости топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе вследствие антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

"В апреле индекс потребительских цен вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - приводит данные ТАСС.