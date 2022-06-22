В Крыму рассказали, как регионам Украины воссоединиться с Россией

22 июн. 9:37

Для того, чтобы регион мог воссоединиться с другим государством достаточно референдума или решения на уровне законодательных органов регионов, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

"Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с Российской Федерацией. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют", - поделился Мурадов.

Он считает, что освобожденные территории должны воссоединить с Россией, как это некогда сделал Крым. "Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", - напомнил постпред.

ВС России во время спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины, оба этих региона планируют войти в состав России.