Землетрясение в Афганистане погубило свыше 200 человек

22 июн. 9:34

Минувшей ночью восточные афганские провинции Пактика и Хост потрясло сильное землетрясение, приведшее к многочисленным жертвам, - сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20:54 по времени UTC (23:54 мск), его очаг залегал на глубине около 51 км, магнитуда составила 6,1, а эпицентр находился в 44 км юго-западнее города Хост, в котором проживают более 96 тыс человек.

По последним данным, число жертв землетрясения составило 255 человек, не менее 150 человек пострадали, - сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В результате подземных толчков оказались разрушены несколько домов, сейчас идут работы по извлечению тел из-под завалов, а также ведутся поисково-спасательные работы.