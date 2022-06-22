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Транскам закрыт из-за камнепада

Транскам закрыт из-за камнепада

Специалисты МЧС закрыли для движения транспорта участок Транскавказской магистрали из-за камнепада, сообщает главк МЧС по Северной Осетии.

Уточняется, что движение перекрыто на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля.

"В связи с камнепадом на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а так же в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии, запрещено движение для всех видов автотранспортных средств", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Также сообщается, что специалисты рекомендуют воздержаться от автопоездок до улучшения погодных условий.

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