ВСУ причастны к январским событиям в Казахстане?

22 июн. 9:14

К организации протестных акций в Казахстане в начале 2022 года причастен украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса), - сообщил на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.

Всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в киевских Броварах, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.

"До 24 февраля все эти центры успешно работали. 83-й центр "засветился" своим причастием к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно - это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения", - рассказал хакер, передает РИА Новости.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана досконально проверит эти сведения, сообщил заместитель председателя КНБ республики Аскар Амерханов.

"Следствие идет по всем направлениям… Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", - заверил Амерханов.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.