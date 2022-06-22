В Дагестане зажгли 10 тыс свечей в память о погибших в ВОВ

22 июн. 9:09

Активисты Дагестана зажгли 10 тыс свечей в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Дагестана.

"На центральной площади Махачкалы прошла всероссийская акция "Огненные картины войны", приуроченная ко Дню памяти и скорби", - указано в сообщении.

По словам министра по делам молодежи региона Камилы Саидовой, выложенная свечами картина посвящена Абдулхакиму Исмаилову и показывает водружение Знамени Победы над Рейхстагом. "Мы помним подвиги наших героев Великой Отечественной войны. Я думаю, что такая акция объединяет всех и позволяет нам вспомнить трагические, но в то же время героические даты нашей истории", - сказала она.

Уточняется, что подобная акция проходит в республике впервые.