Аким Петропавловска ушел в отставку

22 июн. 8:55

Аким Петропавловска Булат Жумабеков ушел в отставку, сообщив об этом на своей странице в социальных сетях.

"Уважаемые горожане! Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны", - приводит слова Жумабекова Sputnik Казахстан.

Далее он поблагодарил за совместную работу коллег, коммунальные предприятия, предпринимателей, председателей КСК/ОСИ, депутатов, членов общественного совета, представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, здравоохранения и образования, а также всех активистов. Информации о причинах отставки нет.