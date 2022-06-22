Москвичам пообещали улучшение погоды

22 июн. 8:46

Согласно прогнозу погоды, которым поделилась сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в Москве воздух может прогреться до плюс 22.

"Сегодня влияние дождливого циклона на погоду столичного региона начнёт постепенно ослабевать. И к нам с северо-запада начнет распространяться гребень антициклона. Так что в первой половине дня у нас будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди", - сказала она.

Далее синоптик отметила, что в послеполуденные часы в разрывах облаков начнет пробиваться солнце и в целом погода улучшится. "В черте города мы обещаем повышение температуры до плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - приводит слова Волосюк РИА Новости.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.