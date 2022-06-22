Матвиенко призвала противостоять попыткам "переписать историю"

22 июн. 8:25

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что необходимо всемерно противостоять попыткам исказить историю. Об этом она напомнила в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

"Прошел 81 год со дня начала самой страшной и кровопролитной войны, но дата 22 июня 1941 года по-прежнему отзывается болью в наших сердцах. Горечь невосполнимых утрат не имеет срока давности", - сказала она.

Спикер СФ также напомнила, что сотни дней советский народ боролся за свободу и независимость, что война унесла миллионы жизней, разрушила тысячи городов и сел, принесла горе каждой семье.