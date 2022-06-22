Названы водоемы для купания в Ставрополе 

22 июн. 7:45

Роспотребнадзор опубликовал полный список водных объектов, где разрешено купание. В их числе – озеро Буйвола, база водных видов спорта Будённовска, акватория Новотроицкого водохранилища, прилегающая к территории зоны отдыха "У Шатра", "Курортное озеро" в Железноводске, "Комсомольский пруд" Ставрополя.

Здесь специалисты проводят регулярный мониторинг качества питьевой воды, воды водоёма в целом, а также почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.