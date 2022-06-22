Трасса для гребли на каноэ появится в Кисловодске

22 июн. 5:25

Кисловодск превратится в центр водного спорта на Северном Кавказе. В течение пяти лет в городе построят трассу для гребли на каноэ, для тренировок сборных по гребле на байдарках и каноэ, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Российские спортсмены смогут готовиться к Олимпийским играм по гребле на каноэ в Кисловодске. На курорте в течение пяти лет будет построена трасса протяженностью почти 2 км для гребли на каноэ", - цитирует мэра ТАСС.

По его словам, планы по прокладке трассы были подтверждены на его встрече с помощником президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрием Мироновым.

Также он добавил, что к обустройству Нового озера приступят после того, как в 2023 году благоустроят Старое озеро, которое 30 лет находилось в запустении.