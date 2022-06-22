Дагестан примет веломарафон

22 июн. 7:45

В Махачкале 26 июня состоится Республиканский молодежный веломарафон, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

Уточняется, что участие в соревнованиях могут принять все желающие.

"26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, на площади имени Ленина пройдет масштабный спортивный праздник – Республиканский молодежный веломарафон. К мероприятию могут присоединиться все желающие: семьи с детьми, школьники, студенты и другие", - говорится в сообщении.