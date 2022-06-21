США хотят скорейшего присоединения Швеции и Финляндии к НАТО

21 июн. 23:55

США хотели бы, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло быстро. Об этом заявил официальный представитель Госдепратамента Нед Прайс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не ставил жестких сроков присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

"Не верю, что мы когда-либо утверждали крайний срок. Конечно, мы хотели быстрого завершения, но процесс требует консенсуса всех членов НАТО", - цитирует Прайса РИА Новости.

Он также отметил, что США не являются частью переговоров между Финляндией, Швецией и Турцией по разрешению противоречий, но при этом оказывают поддержку в широком обсуждении данного вопроса.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.