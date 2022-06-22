В Пятигорске стартует фестиваль циклических видов спорта

22 июн. 0:26

Более 500 человек из 27 регионов страны примут участие в фестивале циклических видов спорта Swimrun, который пройдет 25−26 июня в Пятигорске, говорится в сообщении проекта Kavkaz. run, выступающего организатором мероприятия.

"25 и 26 июня в парке Победы состоится Фестиваль циклических видов спорта Swimrun от организаторов серии курортных забегов Kavkaz.run. Более 500 участников из 27 регионов страны в эти дни выйдут на старт нестандартного спортивного мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 июня фестиваль откроют соревнования по плаванию в открытой воде в акватории Новопятигорского озера на дистанциях от 500 метров до 2 км, затем будет дан старт детскому забегу на 500 м и беговым дистанциям на 3 и 9 км. Завершится спортивный день первым SUP – турниром, победители которого в качестве призов получат прыжок с парашютом в тандеме от Российского университета спецназа, передает ТАСС.