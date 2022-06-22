Жителей Махачкалы ждут на бесплатный медицинский скрининг

22 июн. 6:25

Жители Дагестана смогут пройти бесплатный скрининг социально значимых болезней, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Уточняется, что обследование можно будет пройти на медицинской выставке, которая пройдет в Махачкале 22−23 июня. "Бесплатное обследование на выявление симптомов и рисков развития социально значимых заболеваний можно будет пройти бесплатно и без направления на площадке медицинской выставки „Здравоохранение Дагестана — 2022“, которая состоится 22−23 июня в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова", - информирует пресс-служба.

Обследование можно пройти с 11:00 до 19:00. Чтобы пройти скрининг, нужно взять с собой паспорт и медицинский полис, передает "Это Кавказ".