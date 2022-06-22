Автобусы в аэропорт Сочи будут ходить круглосуточно

22 июн. 6:05

Власти Сочи увеличили количество и сделали круглосуточными маршруты автобусов, выполняющих пассажирские перевозки между железнодорожным вокзалом и аэропортом города-курорта.

"С целью увеличения транспортной доступности международного аэропорта города Сочи с 1 июля автобусы в направлении аэропорта будут курсировать круглосуточно. Дополнительно для удобства жителей и гостей курорта увеличим режим работы транспорта общего пользования в направлении Красной Поляны", - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр, передает "Интерфакс".

Круглосуточно будут работать маршруты "Аэропорт- КПП Псоу", "Аэропорт - Сочи" и "МТРК "МореМолл" - ж/д вокзал Сочи - аэропорт Сочи - село Молдовка - ПГТ Красная Поляна - село Эсто-Садок - ГК Лаура - ГЛК Роза Хутор".

Также с наступлением летнего курортного сезона в Сочи продлен режим работы всех автобусов – теперь в городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00 мск, в пригородном - в зависимости от сложившегося пассажиропотока, а маршрут Сочи - Адлер продлен до полуночи, - добавил директор.