Столица Дагестана примет фестиваль уличной еды

22 июн. 1:25

В первые дни июля в Махачкале пройдет фестиваль уличной еды FoodStreetDag, в которм примут участие более 50 местных компаний.

Участники не только представят свой товар и этим обеспечат его продвижение, но и примут участие в различных конкурсах и мастер-классах. Также они получат возможность попасть гастрономический путеводитель республики, - сообщает РИА "Дагестан".

Гастрофестиваль будет проходить с 1 по 3 июля в центре города, на улице Пушкина. Готовить для горожан и гостей столицы будут шефы мишленовских ресторанов. Впрочем, посетителей ждет не только кулинарная, но и развлекательная программа, - сообщила в своем телеграм-канале заммэра Махачкалы Эмилия Раджабова.