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Байден: ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость Запада и РФ

Байден: ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость Запада и РФ

Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, в этой ситуации и США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы.  

"Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания - в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа", - сказал он, комментируя высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который признал в субботу, что небольшая "усталость от [темы] Украины начинает проявляться по всему миру".

"И считаю, что мы (коллективный Запад - прим. ТАСС) должны [терпеть упомянутые издержки]. Мы будем говорить в том числе об этом в Испании [на предстоящем в конце месяца саммите НАТО]", - приводит слова Байдена ТАСС.

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