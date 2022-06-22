Китай добудет туркменский газ

Китай и Туркменистан начали работу над новым проектом по добыче природного газа. Проект укрепит двусторонние экономические связи в сфере энергетики и инфраструктуры и обеспечит энергетические поставки Китаю на фоне растущих цен на энергоносители. Кроме того, будет продолжена диверсификация китайских источников импорта вне зависимости от глобальных колебаний.

Китайское издание Global Times отмечает, что новое газовое месторождение в Туркменистане, обслуживаемое Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), заработало в субботу. Посол КНР в стране Цянь Найчэн заявил, что сотрудничество между Китаем и Туркменистаном в газовой сфере имеет серьезный и глубокий потенциал, на которой не влияют изменения международной ситуации. По словам посла, партнерство ожидает золотой период. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил китайско-туркменские отношения, выразив надежду, что стороны будут усиливать сотрудничество в энергетической сфере на основе существующих связей.

Туркменистан - один из главных поставщиков природного газа в КНР и ключевой участник проекта газопровода ”Китай - Центральная Азия”. Первый китайский транснациональный газопровод ”Китай - Центральная Азия” начинается от границы Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и соединяется с китайским газопроводом ”Восток - Запад” в Хоргосе в северо-восточном Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Газопровод длиной в 1833 км и мощностью в 60 млрд кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года. Максимальный ежедневный объем поставок составляет 160 млн кубометров газа.

По словам Бердымухамедова, с начала работы газопровода в Китай было поставлено 334 млрд кубометров туркменского газа, благодаря которым китайские семьи обеспечены теплом. Ожидается, что после завершения четвертой фазы строительства, так называемой ветки D, ежегодная мощность газопровода составит 65 млрд кубометров.

Китай - главный экспортный рынок для туркменского газа. ”Китайский спрос будет удовлетворен, а внутренние энергетические поставки обеспечены. Китай диверсифицирует источники импорта, несмотря на глобальную неопределенность, - убежден директор Китайского центра исследований энергетической экономики в Сямэньском университете Линь Боцян. - Если мощность в 65 млрд кубометров будет достигнута, она удовлетворит половину китайского импорта природного газа. Помимо этого, трубопроводный газ дешевле, чем морской импорт”.

По данным таможни, в 2021 года общий импорт природного газа в Китае увеличился на 19,9% до 121 млн тонн. Импорт трубопроводного газа вырос более чем на 22% в ежегодном исчислении, а поставки СПГ - на 18%. По мнению экспертов, помимо развития энергетического сотрудничества между двумя странами, газопровод станет источником процветания, продвижения инфраструктурных проектов и создания рабочих мест в стране. "Проект сулит великолепные экономические возможности для центральноазиатской страны, которая зависит от экспорта своих неисчерпаемых запасов природного газа", - уверен Линь.