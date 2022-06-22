Турция может приобрести истребители ”Еврофайтер Тайфун” вместо F-16

По словам источников, на которые ссылается Middle East Eye, Турция может купить истребителей ”Еврофайтер Тайфун”, если запрос на американские F-16 окажется безрезультатным.

В мае командующий турецкими ВВС генерал Хасан Кючюкакюз побывал в Великобритании, где расположено главное предприятие консорциума, производящего ”Еврофайтеры”, встретился с командующим королевскими ВВС маршалом авиации Майклом Вингстоном и съездил базу Сил быстрого реагирования, которые располагают истребителями. ”Тайфуны очень хороши. Качество у них превосходное, - поделился своим мнением источник, близкий турецкому правительству. - Они могут заполнить пробел, пока у нас не появятся истребители пятого поколения и собственные TF-X, или мы не получим F-16”.

В сентябре Турция отправила письменный запрос американскому правительству на получение 40 истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации. Страна была исключена из программы F-35 два года назад в связи с покупкой российской системы ПРО С-400. Однако, по словам турецких чиновников, американское правительство само призвало их отправить запрос, связавшись с младшим дипломатом в Вашингтоне, чтобы передать через него информацию. ”Они даже знают, сколько истребителей нам нужно. Сказали нам: ”Попробуйте отправить запрос, посмотрим, что получится””, - сообщил высокопоставленный чиновник.

Анкара не спешит с бумажной работой, но источники в Вашингтоне, пристально наблюдающие за развитием событий, говорят, что президент США Джо Байден поддержит апрос, и, вероятно, сделка будет одобрена американским Конгрессом, несмотря в целом на недружественный настрой по отношению к Турции. По словам источников, запрос может быть представлен Конгрессу после президентских выборов в Турции в июне 2023 года. Однако позиция Турции курдских групп в Сирии и вето президента Эрдогана на вступление Швеции и Финляндии в НАТО осложняют процесс, и в итоге стране может еще надолго остаться без F-16. ”Великобритания уже давно пытается продать ”Тайфуны” Турции, - говорит Озгюр Экши, главный редактор посвященного обороне новостного веб-сайта TurDef.com. - Италия, также входящая в консорциум, еще десять лет назад пыталась уговорить турок, которые в то время пытались обеспечить поставки американской боевой техники”.

Турецкая "Сабах" утверждается, что у ”Еврофайтера”, производимого консорциумом, в которой входят Великобритания, Германия, Испания и Италия, ”надежный послужной список, а сам истребитель составляет основу союзнических военно-воздушных сил”. F-16 могут быть и не одобрены, и в таком случае ”Еврофайтер” - лучший вариант для турецких вооруженных сил.

”С первого полета в 1994 году "Тайфун" был модернизирован и стал одним из передовых многоцелевых истребителей на рынке, - говорится в статье. - Фюзеляж разработан таким образом, чтобы снизить эффективную площадь рассеяния, а обновления улучшают стелс-показатели истребителя. Слияние данных, улучшенное управление информационной средой, современные авионика и электроника, возможность перехода на суперкрейсерскую скорость и защита операционных данных обеспечит Турецким ВВС конкурентное преимущество”. На вопрос о возможной продаже истребителей ”Еврофайтер Тайфун” пресс-секретарь министерства обороны Великобритании ответил, что ”Лондон регулярно ведет диалог с Анкарой, как и с другими странами, по сотрудничеству в сфере боевых возможностей”.

Возможная сделка требует одобрения со стороны Германии, Испании и Италии, но отношения между Анкарой и Берлином напряженные. ФРГ блокирует экспорт некоторых ключевых компонентов для турецкого военно-промышленного комплекса. В мае Великобритания сняла все ограничения на экспорт оборонных товаров Турции, введенные после того как Анкара начала операцию в северо-восточной Сирии. Источник, которому известны детали бесед в кулуарах турецкого парламента, говорит, что турецкие ВС могут без проблем адаптироваться к платформе ”Еврофайтер”, тем не менее время на переход понадобится. У Турции и Великобритании тесные оборонные отношения в рамках НАТО, а также крепкие связи в области промышленности. Возможно, британский производитель двигателей Rolls-Royce и его местный партнер Kale будут поставлять двигатели для первого собственно турецкого истребителя - TF-X. Британская компания BAE Systems также тесно сотрудничает с турецкой государственной аэрокосмической компанией, работая над созданием истребителя и обеспечения стелс-технологии.