В Ставропольском крае мужчину приговорили к 12,5 годам тюрьмы за терроризм

21 июн. 23:42

В Ставропольском крае мужчина, обвиняемый в участии в террористической организации, отправится на 12,5 лет в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ставропольскому краю.

Было установлено, что в октябре 2020 года житель Ингушетии присягнул на верность лидеру международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). Для последующего совершения преступлений он прибыл в Ставропольский край, где его впоследствии задержали сотрудники УФСБ.

Во вторник суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 12,5 лет колонии строгого режима. При этом первые два года срока он проведет в тюрьме, передает "Интерфакс-Юг".