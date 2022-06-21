Эрдоган созвонился Герцогом

21 июн. 22:57

Во вторник, 21 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Ицхак Герцог провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

В ходе переговоров стороны договорились поддерживать диалог по региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом и безопасность, а также продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности.

Кроме того, обсуждалось состояние отношений Турции и Израиля, а также региональная тематика

Герцог поблагодарил Эрдогана за усилия Турции в борьбе с терроризмом, передает агентство Anadolu.