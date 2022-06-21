Акция "Свеча памяти" впервые за три года пройдет в очном формате в Краснодаре

21 июн. 22:42

Акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби, состоится в Краснодаре 22 июня, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Кубани.

Впервые за три года ее проведут в очном формате. Участники акции, соберутся в 3:30 на Главной площади. В четыре часа утра колонна отправится шествием по ул. Красной к комплексу "Вечный огонь", где будут возложены цветы и свечи.

Минута молчания во всем крае будет объявлена в 12.15.

Кроме того, 22 июня будут перезахоронены советские солдаты, найденные поисковиками.