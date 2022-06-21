Какие страны отправляют беженцев восвояси

Великобритания настаивает на решении о депортации мигрантов в Руанду, несмотря на вмешательство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в связи с которым на прошлой неделе был отменен первый рейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту, пишет Middle East Monitor.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что следующие рейсы уже готовятся к отправке, добавив, что юридические проблемы и критика не помешают правительству следовать своей стратегии. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отозвался о британском прецеденте как о "катастрофическом", а руководство англиканской церкви назвало депортацию "аморальной". В СМИ также пишут, что наследник британского престола принц Чарльз назвал это решение "ужасным". Но несмотря на растущее возмущение по поводу решения британского правительства, Великобритания стала не первой страной, отправившей просителей убежища восвояси. Вот несколько стран, придерживающихся аналогичного подхода.

Австралия

Введенная в 2001 году австралийская программа предоставления убежища за границами страны нацелена на мигрантов, прибывающих в австралийские воды на лодках. Ее цель - отбить у беженцев охоту совершать опасное путешествие через океан, а также пресечь незаконный ввоз мигрантов. Людей, ищущих убежища, перенаправляют в центры содержания нелегальных мигрантов под стражей, расположенные на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее и в южно-тихоокеанском островном государстве Науру, для рассмотрения их дел. В 2008 году эту программу отменили, но в 2012 году она была восстановлена, причем в 2013 году были введены дополнительные ужесточения. Тогда правительство Австралии объявило, что "лодочникам" будет отказано во въезде, даже если они будут признаны беженцами.

С 2012 года более 4000 человек, искавших убежища, включая детей, были отправлены в центры содержания нелегальных иммигрантов в Манусе и Науру. По данным неправительственной организации Совета по делам беженцев Австралии, многие ждали рассмотрения своих заявок на получение убежища более пяти лет. Эта программа подверглась резкой критике со стороны ООН и правозащитных организаций, которые ссылаются на тяжелые условия в центрах, в том числе жестокое обращение со стороны охранников. По данным австралийского Юридического центра по правам человека, в островных лагерях погибли 14 человек, в том числе в результате отсутствия надлежащей медицинской помощи. Также были случаи убийства заключенных во время акций протеста против условий содержания в лагерях или в результате нападений местных жителей. В прошлом году Австралия закрыла центр содержания беженцев на острове Манус на основании постановления Верховного суда Папуа-Новой Гвинеи, но около 105 человек все еще остаются в Папуа-Новой Гвинее. По данным Совета по делам беженцев, еще 112 просителей убежища в настоящее время содержатся в Науру.

Израиль

В 2014 году Израиль начал высылать людей, получивших отказ в предоставлении убежища, и нелегальных иммигрантов - в основном из Судана и Эритреи - в Руанду и Уганду. Им был предоставлен выбор: либо депортация на родину, либо принять оплату в размере $3500 и билет на самолет в Уганду или Руанду, а тем, кто решит остаться в Израиле, грозила тюрьма. В Израиле заявили, что около 20 тысяч человек либо вернулись домой, либо отправились в одну из восточноафриканских стран. Исследование, проведенное Оксфордским университетом и Международной инициативой по защите прав беженцев, показало, что у многих депортированных в Руанду и Уганду по прибытии отобрали проездные документы, и они содержались в отелях под охраной вооруженных людей. Большинство из них сбежали и заплатили контрабандистам, чтобы те вывезли их в Европу. На фоне роста критики эта израильская программа была свернута в 2019 году после ее приостановки Верховным судом страны.

Европейский Союз

Европейский Союз косвенно поддерживает программы предоставления убежища в других странах в рамках своих усилий по предотвращению пересечения Средиземного моря беженцами. ЕС заключил с Турцией соглашение на миллиарды долларов, чтобы помешать беженцам попасть в Грецию, также финансирование было предоставлено береговой охраной Ливии, которая отправляет лодки с мигрантами, направляющимися в Европу, обратно в Северную Африку. ЕС также финансирует управляемые ООН центры в Нигере и Руанде для лиц, ищущих убежища. В рамках одной из программ ООН более 3000 направлявшихся в Европу мигрантов были переведены в Нигер из ливийских центров содержания. Аналогичная схема отправки просителей убежища из Ливии в Руанду стартовала в 2019 году. Просители убежища в Руанде сообщают, что им живется лучше, чем в ливийских центрах для мигрантов, но в Руанде они оставаться не хотят и в конечном итоге хотят переселиться в Европу. Критики обвиняют ЕС в стремлении снизить число прибывающих к ним беженцев, перенаправив кризис в бедные африканские страны. Но несмотря на критику в адрес Великобритании, в ООН считают, что такая договоренность разумна, поскольку она защищает мигрантов от пыток, насилия и бессрочного содержания под стражей в Ливии.

Дания

Дания, которая за последнее десятилетие все больше ужесточала иммиграционную политику, в 2021 году приняла закон, разрешающий перемещать беженцев в третьи страны на период рассмотрения их заявок о предоставлении убежища. В настоящее время страна ведет переговоры с Руандой. Правозащитные группы заявили, что новый закон безответственен и свидетельствует об отсутствии солидарности с попавшими в беду людьми, этот закон также подвергся критике со стороны ООН и Европейской комиссии. В правительстве Дании заявили, что соглашение с Руандой "будет лучшим выходом, чем преступная сеть торговцев людьми, которая занимается контрабандой мигрантов, перевозя их через Средиземное море". Европейская комиссия заявила, что переселение беженцев за пределы Европы "невозможно" в соответствии с действующими правилами ЕС, но Дания освобождается от некоторых правил ЕС, включая стандарты предоставления убежища.