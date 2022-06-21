"Мир" рассказал об азербайджанцах в России

21 июн. 22:20

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ в Москве, открытый в 1939 году, напоминает дворец шахов. Однако здание не всегда имело нынешний великолепный вид. Уникальный резной фасад публике открыли лишь после реставрации в 2019 году.

Можно ли в 30 лет начать заниматься оперным пением? Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов прошел нелегкий путь к своей мечте, сломал стереотипы и стал звездой Большого театра. "Это потрясающее ощущение, когда спрашивают: "А где вы пели до Большого?" Нигде, нигде. Дома", – делится впечатлениями оперный певец.

Где в Москве поближе познакомиться с культурой Азербайджана, полюбоваться уникальной резьбой и коврами и послушать джаз-мугам, узнаем в проекте "Наши иностранцы" МТРК "Мир".