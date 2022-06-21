Гарибашвили и Токаев обсудили сотрудничество в сфере транспорта и логистики

21 июн. 21:50

Во вторник на полях Катарского экономического форума состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В ходе беседы глава грузинского правительства отметил важность работы в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

Он обратил внимание на то, что у Грузии есть большие резервы в вопросе увеличения поставок как в Казахстан, так и в другие страны Центральной Азии.

В свою очередь, Токаев заметил, что Казахстан готов к самой тесной кооперации в этом направлении.

Гарибашвили также поблагодарил президента Казахстана за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, передает "Новости-Грузия".