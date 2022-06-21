В Красноярске впервые прошел Сибирский форум АМОР

21 июн. 21:44

По инициативе почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения (АМОР) России Лейлы Алиевой впервые состоялся Сибирский форум АМОР, в котором приняли участие более 100 человек со всего Сибирского федерального округа. Целью форума было создание площадки для более эффективного взаимодействия между региональными и центральным отделением АМОР, а также живого общения и сотрудничества представителей наиболее отдаленных региональных отделений АМОР из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска и Омска.

В рамках форума представители региональных отделений обсудили идеи в сфере волонтерства, экологии и здорового образа жизни. Представители красноярского отделения АМОР поделились своим опытом с соседними регионами, презентовав деятельность азербайджанских студентов, получающих образование в Сибирском Федеральном Университете. Был отмечен вектор развития региональных отделений и поставлены цели для их достижения. Участники форума побывали в Доме дружбы народов Красноярского края, детском доме и посадили деревья, что уже стало традиционной экологической акцией организации, в которой также участвовали представители местной молодежи и воспитанники детского дома.

Форум в Красноярске стал пятым по счету межрегиональным форумом АМОР.