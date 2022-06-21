Эрдоган и Джонсон обсудили вопросы турецко-британского сотрудничества

21 июн. 20:55

Во вторник, 21 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам сотрудничества Анкары и Лондона. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере оборонной промышленности.

Помимо этого, Эрдоган и Джонсон поговорили о региональных вопросах, в том числе о ситуации вокруг Украины.

В частности, обсуждался вывоз зерна из украинских портов, передает агентство Anadolu.