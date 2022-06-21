Азербайджан и Узбекистан договорились об углублении стратегического партнерства

21 июн. 20:45

Во вторник, 21 июня, в Ташкенте состоялась встреча президентов Узбекистана и Азербайджана Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, по итогам которой стороны подписали ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

В частности, главы государств подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами.

Также в присутствии Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. Эти соглашения предполагают развитие промышленного, военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией, в области карантина и защиты растений, в туризме.

В пресс-службе также отметили, что подписанные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Ташкентом и Баку.