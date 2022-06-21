Лечебное дело и метрологию будут изучать в стенах СКФУ

21 июн. 19:59

Северо-Кавказский федеральный университет открыл набор по четырем новым специальностям во время приемной кампании текущего года. Среди новых направлений подготовки лечебное дело и метрология, сообщает пресс-служба вуза.

"Открывается набор на новые специальности: "Психология служебной деятельности", "Нефтегазовые техника и технологии", "Стандартизация и метрология", "Лечебное дело", а также объявлен набор на новые профили педагогического образования. Всего же вуз ведет подготовку по 165 направлениям, среди которых большой спектр гуманитарных, инженерных, экономических, естественнонаучных, а также направлений в области информационных технологий", - сказано в сообщении.

Приемная компания в вузе уже стартовала. В пресс-службе отметили, что в этом году число бюджетных мест на всех уровнях подготовки увеличится. Наибольший прирост будет при подготовке специалистов в области прикладной математики и электроэнергетики. Подать документы можно дистанционно в информационной системе университета, при помощи Госуслуг, а также принести их лично или отправить