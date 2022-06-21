Грозный и Тегеран планируют наладить прямое авиасообщение

21 июн. 20:27

Власти Чечни и Ирана намерены проработать запуск прямого авиасообщения между Грозным и Тегераном, сказал посол Ирана Казем Джалали.

"Мы надеемся, что иранские предприниматели будут больше ездить в Чеченскую Республику и предприниматели Чеченской Республики в Иран. Было предложение установления авиасообщения между Тегераном и Грозным", - поделился планами дипломат в ходе визита в регион.

Он отметил, что между иранскими и российскими авиалиниями будут вестись переговоры для решения данной задачи.

Далее Казем Джалали подчеркнул, что иранская сторона заинтересована в сотрудничестве с регионом в сфере туризма и сельского хозяйства.