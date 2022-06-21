Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии ухудшается

21 июн. 20:04

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что экономическая ситуация в Германии в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать "хуже, чем в пандемию ковида".

Он отметил, что в настоящее время готовится "амбициозный план", который предполагает возвращение угольных тепловых электростанций в случае энергетического кризиса, передает РИА Новости.

При этом Хабек уточнил, что нет никаких гарантий, что этот план будет удачным, однако, если это произойдет, то газовые хранилища зимой будут полны.