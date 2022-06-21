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Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии ухудшается

Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии ухудшается

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что  экономическая ситуация в Германии в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать "хуже, чем в пандемию ковида".

Он отметил, что в настоящее время готовится "амбициозный план", который предполагает возвращение угольных тепловых электростанций в случае энергетического кризиса, передает РИА Новости. 

При этом Хабек уточнил, что нет никаких гарантий, что этот план будет удачным, однако, если это произойдет, то газовые хранилища зимой будут полны.

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