Глава МИД Израиля приедет в Турцию в намеченный срок

21 июн. 19:44

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид приедет в Турцию в намеченный срок, несмотря на роспуск коалиционным правительством парламента (Кнессета). Об этом сообщил представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

Он подчеркнул, что в плане визита главы внешнеполитического ведомства в Турцию нет никаких изменений. По словам Хайта, Лапид приедет в Турцию, как и планировалось, 23 июня, передает агентство Anadolu.

Напомним, 20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы. После этого в израильских СМИ появилась информация, что Лапид может отменить запланированный на 23 июня визит в Турцию.