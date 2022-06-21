Пять дней в краю вайнахов

В середине июня первый чартер привез в Грозный 220 туристов из Москвы и Подмосковья. До конца лета такие чартеры будут летать дважды в неделю. Пятидневный тур: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, питание и обзорные экскурсии пока укладываются в сумму от 30 тысяч рублей.

"Мы видим, что запрос на атмосферный культурно-познавательный отдых с возможностью одновременно погрузиться в национальный колорит, традиции, у нас в стране активно растет. И один из лидеров здесь, безусловно - Кавказ. Мы запускаем туристические чартеры - проработанные интересные предложения для туристов по доступной цене, которая в 1,5–2 раза ниже рыночной за счет нашей федеральной субсидии. Спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 кресел. Чечня - настоящая жемчужина Кавказа. Грозный - один из самых современных городов России с развитой инфраструктурой, отличными гостиницами. Чечня – это еще и богатая культура, история, кухня, природа - все что нужно туристу для яркого незабываемого путешествия», – говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сейчас национальный туроператор "Визит Чечня" — крупнейшая компания на рынке туристических услуг в республике - предлагает более дюжины туров. Например, пятидневный тур "В краю вайнахов" можно купить за 28500 рублей (если набирается группа хотя бы из восьми человек) и увидеть как современные достопримечательности, так и горные районы, природу еще не тронутую человеком.

В первый день тура можно объехать весь Грозный и увидеть одну из самых красивых и величественных Восточной Европы Сердце Чечни; комплекс Грозный Сити, 45-этажная 145-метровая башню которого считается самым высоким жилым зданием в России за пределами Москвы; Цветочный парк, который в народе называют Парк чудес и Парк влюбленных; церковь Архангела Михаила, основанную в конце XIX века терскими казаками. В ходе военных действий храм был очень сильно поврежден, однако его восстановили и заново открыли для религиозных служб в 2006 году. Грозный вообще называют "город-феникс", ведь он был возрожден из пепла всего за 10 лет. Город был основан в 1818 как крепость Грозная, входившая в Сунженскую укрепленную линию. В 1870 крепость, утратившая стратегическое значение, была преобразована в город Грозный Терской области. В конце XIX века стал крупным торговым и промышленным центром Северного Кавказа. Быстрому росту города способствовали проведение железной дороги и начало освоения месторождений нефти.

Во второй день предусмотрена экскурсия по Аргунскому ущелью, где вас ждут водопады Нихалой, ушкалойские башни, замковый комплекс Пхачок… Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию затем в Грузию. Дорога в Итум-Кале, вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой. Природа здесь дикая, нетронутая, сохранившая черты первобытности, поэтому часть маршрута придется пройти пешком, а для этого понадобится удобная обувь.

Третий день – поездка в Беной. Дорога извилистой лентой идет сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью чистой и бурной реки Ясси. Говорят, ее воды делают мысли становятся кристально чистыми, а тело бодрым и наполненным природной энергией. Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье. Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами. Мощные кроны деревьев спасают от солнца завораживающие места.

На четвертый день туристы едут на джипах в исторический Галанчожский район, откуда, по преданию, вышли коренные тейпы, впоследствии сформировавшие единый чеченский народ. Там находятся памятники раннего и позднего средневековья: старинные боевые и жилые башни, замки, склепы, а также особо почитаемые в народе озеро Галанчож и каменное войско.

На пятый день вас ждет Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро на Северном Кавказе . Не только вода, но и климат вокруг чудесного озера целебный. С озера можно отправиться древний город Хой, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Для поездок в горы надо иметь при себе паспорт, поскольку это пограничная зона. Побывав в горах Чечни, невозможно забыть невероятные красоты этих мест, покорившие Лермонтова и Толстого.

Кроме удивительной природы, уникальной культуры, древней национальной кухни Чечня славится своим гостеприимством. Приезд гостя в чеченский дом – это целый ритуал. Среди чеченцев считается, что любой гость – это дар от Бога, а причинение зла человеку, который попросил у семьи крыши над головой, считается большим грехом и несмываемым позором. Поэтому к гостю всегда относятся с большим уважением и всячески оберегают. Чеченцы бережно чтут традиции своих предков и пытаются сделать все возможное, чтобы те, кто приезжают в Чечню, уехали довольными.

Если вы приехали в Чечню самостоятельно, то здесь можно недорого, но с комфортом остановиться в отелях от трех до пяти звезд. Это гостиница "Парма", расположенная в 15-20 минутах ходьбы от центра Грозного; отель "Аргун Сити", гостиницы "Кавказ", "Эдельвейс", "Четыре сезона", "Шали-сити", гостевые дома "Спутник" и "Уют", центр активного туризма и отдыха ChechenSki, рассчитанный на активную молодежь.