В Ставропольском крае выявили источник сибирской язвы

21 июн. 18:52

В Ставропольском крае нашли источник заражения сибирской язвы. Об этом сообщили в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Было установлено, что жительница станицы Рождественская Изобильненского района заразилась ею в результате контакта с сырьем животного происхождения от теленка, передает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что убой животного был произведен без предварительного ветеринарного осмотра, а также оно не было вакцинировано против сибирской язвы в плановом порядке.

Напомним, ранее сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что жительница станицы Рождественская заразилась сибирской язвой. Он подчеркнул, что в настоящее время жизни женщины ничто не угрожает. Угрозы распространения болезни тоже нет, добавил глава региона.