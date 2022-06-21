Иностранным футболистам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России

21 июн. 18:47

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Аналогичное разрешение получили иностранцы, выступающие в украинских командах.

"Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленных в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине", - сказано в тексте.

В ФИФА отметили, что соответствующие положения дадут футболистам и тренерам возможность играть и тренировать, а также получать зарплату.