Страны Евросоюза достигли полного консенсуса о предоставлении статуса кандидата Украине

21 июн. 17:38

Страны Европейского союза согласились предоставить Украине статус кандидат на вступление в ЕС. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Люксембурге заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Он подчеркнул, что на заседании обсуждалась подготовка к намеченному на 23-24 июня саммиту, посвященному Украине и предоставлению ей статуса кандидата.

"Мы обсуждали этот вопрос сегодня. Между странами ЕС достигнут очень широкий, даже, можно сказать, полный политический консенсус о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС", - цитирует Бона ТАСС.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Комиссия выдвинула Киеву и Кишиневу ряд условий для интеграции, которые те обязались выполнить. При этом Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.