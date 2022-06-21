Кубань приступила к уборке зерновых

21 июн. 18:15

Аграрии Кубани одними из первых в России приступили к уборке зерновых культур, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

"Аграрии Кубани одними из первых в России приступили к уборке зерновых культур. Сейчас собирают озимый ячмень, через неделю начнут обмолачивать пшеницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты первых обкосов полей позволяют говорить о высокой урожайности ячменя. "Она на 119% выше, чем в прошлом году, и составляет 73,8 ц/га. При этом в Павловском, Тихорецком, Выселковском и Новокубанском районах эта цифра превысила 80 ц/га", - сказали в пресс-службе, добавив, что к началу уборки состояние посевов оценивали на 99% как хорошее и удовлетворительное.